Росгвардейцы вооружаются дистанционными электрошокерами

Росгвардия планирует приобрести почти 1,1 тыс. дистанционных электрошокеров-дубинок «АИР-107У» на сумму более 13 млн рублей.

На соответствующий тендер обратило внимание «МБХ медиа».

Согласно документам, каждое устройство стоит не менее 12 086 рублей и рассчитано, минимум, на три тысячи включений. Максимальная дальность действия «АИР-107У» — 4,5 м, а интервал рабочих температур — от минус 20ºС до плюс 50ºС.

По данным открытых источников, «АИР-107У» может использоваться как в качестве электрошокера, так и в качестве дубинки. Более того, стреляющий картридж в устройстве можно заменить сигнальным картриджем, который издаёт оглушительный звук, сопровождаемый ослепительной вспышкой света.

Ранее подобные тендеры размещало МВД — ведомство планировало закупить 250 электрошокеров на 3 млн рублей, а позднее — еще 875 устройств на 9 млн рублей.

Читайте нас в мобильном приложении