«Росгосстрах» сообщил о покупке страховой компании «Эрго жизнь»

«Росгосстрах» подписал договор о покупке у ERGO Group AG страховой компании «Эрго жизнь». Сумма сделки не разглашается.

«Росгосстрах» станет владельцем 100% акций «Эрго жизни», к нему перейдут весь клиентский портфель, инфраструктура и персонал. Смена владельца не отразится на обслуживании имеющихся клиентов, заверили в компании.

В ближайшие три года «Росгосстрах» планирует вернуться на рынок страхования жизни. По словам гендиректора страховой компании Николауса Фрая, благодаря покупке «Эрго жизни» уже в конце ноября «Росгосстрах» сможет продавать продукты страхования жизни гражданам России, пишет РБК.

Компания «Эрго жизнь» была учреждена в 2003 году. Спустя два года ее приобрела немецкая страховая группа ERGO Group.

О намерении «Росгосстраха» купить «Эрго жизнь» стало известно в начале октября. Сделка обсуждалась в интересах «Росгосстраха»: после разрыва с «РГС жизнью» компания начала заново осваивать рынок страхования жизни. В июне была создана компания «РГС страхование жизни», однако источники заявляли, что ей нужны отлаженная IT-система и готовый персонал для быстрого старта продаж.

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