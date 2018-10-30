Росавиация запретила «Якутии» летать за границу

Авиакомпания «Якутия» с 5 ноября прекратит выполнение международных рейсов. Соответствующий запрет был наложен Росавиацией по итогам внеплановых проверок.

Речь идет об устранении замечаний в течение 90 дней. Основной причиной ограничения стала проблема в области поддержания летной готовности самолетов, что привело летом 2018 года к длительным задержкам рейсов по международным и внутренним направлениям. Авиакомпания предоставляла недостоверные данные о выполнении директив летной годности на Boeing 737-800, эксплуатация самолетов велась без технического обслуживания.

В настоящее время авиакомпания приняла план по устранению недостатков и несоответствий. Отмечается, что в октябре были уволены гендиректор «Якутии» Ольга Фёдорова и коммерческий директор предприятия. В скором времени трудовые отношения прекратят со специалистами, отвечающими за техническое состояние самолетов.

В региональной авиакомпании новым гендиректором назначен Владимир Голубев, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

В начале октября самолет «Якутии», который возвращался из Улан-Удэ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутске. После этого Росавиация провела проверку, обнаружив не только проблемы с техобслуживанием воздушных судов. Оказалось, что компания нарушала продолжительность летных смен пилотов.