«Росатом» попросил 200 млрд рублей на новую нацпрограмму

Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» разработала национальную программу «Развитие атомной науки, техники и технологий», которая предусматривает выделение 200 млрд рублей из федерального бюджета. Средства планируется получить до 2024 года.

Финансирование потребуется для создания новых видов реакторов. По словам специального представителя «Росатома» по международным и научно-техническим проектам Вячеслава Першукова, нацпрограмма находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.

Новая программа, по его словам, должна прийти на смену федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения», которая будет закрыта досрочно. «Росатом» продолжит вкладывать собственные средства в развитие технологий, уточняет РБК.

В июле гендиректор корпорации Алексей Лихачев обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой сформировать национальную программу в области развития атомной науки, техники и технологий. В числе перспективных разработок «Росатома» - исследования в сфере ядерного оружейного комплекса, строительство атомных ледоколов и АЭС, разработка новых видов ядерных реакторов.

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