«Росатом» будет судиться с Египтом из-за строительства АЭС

Компания «Атомстройэкспорт», которая строит АЭС «Росатома» за рубежом, наняла юридическую фирму Gowling WLG для решения судебного спора с Управлением по атомным электростанциям Египта. Компанию не устроила площадка, выделенная под строительство АЭС.

Дочка «Росатома» выступает подрядчиком по контракту на сооружение АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Соглашение было заключено 31 декабря 2016 года. Стоимость строительства составит 30 млрд долларов.

Судебный спор возник после выявления на площадке «непредвиденных условий грунта». Стоимость юридических услуг для решения вопроса составит 456 тыс. долларов. Контракт с юридической компанией заключен сроком на один год.

«Росатом» планирует получить лицензию на строительство АЭС «Эль-Дабаа» с четырьмя энергоблоками мощностью 1200 МВт в 2020 году, отмечает РБК.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предоставит Египту кредит в 25 млрд долларов на стройку «с хорошей» процентной ставкой. «Выплаты тела кредита начинаются, по-моему, с 2029 года. Это хорошие, льготные условия», - сказал он. По данным египетских СМИ, процентная ставка по российскому кредиту составит 3%.