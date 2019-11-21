Роналду женился на Джорджине Родригес

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес.

Свадьба состоялась на днях в Марокко и прошла в формате секретности. Несмотря на это, итальянские журналисты пообещали опубликовать снимки с церемонии, сообщают «Известия».

Другие подробности о торжестве не сообщаются.

В 2018 году Криштиану Роналду удалось откупиться от тюрьмы. Футболист заключил сделку со следствием и отделается условным сроком.

Согласно договоренности с испанским следствием, спортсмен будет приговорен к двум годам тюрьмы условно и штрафу в18,8 миллиона евро. Впрочем, если Роналду нарушит закон в период указанных двух лет, условное наказание станет реальным, сообщает издание El Mundo.

Читайте нас в мобильном приложении