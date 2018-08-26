Роман Абрамович задумался о продаже «Челси»

Предприниматель Роман Абрамович обратился в инвестиционный банк по поводу рассмотрения вопроса о продаже клуба «Челси».

Как сообщает ТАСС, представители «Челси» обратились к сотруднику банка Raine Group Джо Равитчу. В самом клубе заявили, что «Челси» не продается, а Абрамович не думает о его продаже.

Представители бизнесмена не стали комментировать информацию, назвав ее «рыночными спекуляциями».

В июле стало известно, что богатейший предприниматель Британии Джим Рэтклифф обратился к Абрамовичу с предложением приобрести футбольный клуб после того, как россиянину отказали в продлении инвестиционной визы. Рэтклифф был готов купить «Челси» за 28,5 млрд долларов, однако Абрамович отверг предложение.