Роман Абрамович продал часть доли в «Первом канале»

Предприниматель Роман Абрамович снизил на 4% свою долю в «Первом канале»: теперь он владеет 20% компании. Такие данные приводятся в ответе начальника управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексея Павлова на соответствующий запрос.

О планах бизнесмена продать часть пакета «Первого канала» стало известно в конце июля. В мае Абрамович получил гражданство Израиля, и это условие стало нарушением требований ст. 19.1 закона «О средствах массовой информации».

Согласно документу, иностранцам и лицам с двойным гражданствам запрещено владеть 20% компании-учредителя СМИ. Через ООО «ОРТ-КБ» Абрамовичу принадлежало 24% АО «Первый канал».

Покупателем мог стать один из действующих акционеров. Как пишет РБК, наиболее вероятным претендентом является «Национальная медиа группа».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Российские спасатели вылетели на помощь рыбакам из КНДР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО