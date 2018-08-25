Роман Абрамович продал часть доли в «Первом канале»

Предприниматель Роман Абрамович снизил на 4% свою долю в «Первом канале»: теперь он владеет 20% компании. Такие данные приводятся в ответе начальника управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексея Павлова на соответствующий запрос.

О планах бизнесмена продать часть пакета «Первого канала» стало известно в конце июля. В мае Абрамович получил гражданство Израиля, и это условие стало нарушением требований ст. 19.1 закона «О средствах массовой информации».

Согласно документу, иностранцам и лицам с двойным гражданствам запрещено владеть 20% компании-учредителя СМИ. Через ООО «ОРТ-КБ» Абрамовичу принадлежало 24% АО «Первый канал».

Покупателем мог стать один из действующих акционеров. Как пишет РБК, наиболее вероятным претендентом является «Национальная медиа группа».