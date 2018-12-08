Абрамович, Усманов и Дерипаска впали в немилость Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила список российских предпринимателей, которых Лондон считает близкими к Кремлю, с целью усилить на них давление.

В список вошли, в том числе, Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.

Указанным лицам собираются ограничить возможность свободно передвигаться и работать в Великобритании и других странах.

Эта кампания станет ответом на отравление бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери, передает «Известия».