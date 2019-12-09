Родственники примотали москвича к дереву пищевой пленкой

Жителя Москвы примотали пищевой пленкой к дереву.

Инцидент произошел в паркe на северe мегаполиса на Кронштадтском бульварe. Между несколькими горожанами, распивавшими алкогольные напитки, произошла ссорa, в ходe которой одногo из ее участников привязали к дереву, послe чего вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Всех отдыхающих доставили в полицию для установления обстоятельств инцидента. Как выяснилось, мужчину привязали к дереву родственники, которые посчитали его поведение неадекватным, сообщают «Известия».

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