Дом родителей Зеленского может быть заминирован

Неизвестный сообщил о том, что дом родителей президента Украины Владимира Зеленского заминирован. Сообщение об этом поступило в полицию.

По словам правоохранителей, неизвестный сообщил, что трагедия должна произойти на выходных - 24-25 августа. Экстренные службы Кривого Рога в курсе ситуации. Они готовы реагировать в любой момент.

Это уже не первое сообщение о минировании дома действующего украинского лидера. В начале июля из-за этого пришлось эвакуировать почти 2 тыс. человек, живущих в округе. Правда, тогда сообщение оказалось ложным. Специальные службы так и не нашли взрывчатки, пишут «Известия».

Владимир Зеленский стал президентом Украины с 20 мая 2019 года. До избрания он был известным комедийным актером и продюсером. Был капитаном команды КВН.