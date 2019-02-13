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Родителей могут обязать платить алименты детям-студентам

Родителей могут обязать платить алименты детям-студентам

Министр юстиции Александр Коновалов предложил обязать родителей платить алименты на содержание детей, обучающихся в вузах на очной форме. Такое заявление прозвучало во время «правительственного часа» в Совете Федерации.

Министерство планирует разработать целый ряд поправок в семейное законодательство. В частности, ведомство предлагает установить минимальный размер алиментов, уточнить права и законные интересы ребенка, ввести обязанность по уплате алиментов на содержание детей-студентов очной формы обучения, передает ТАСС.

В случае разработки соответствующих поправок обязанность по уплате средств на содержание ребенка увеличится с 18 до 24 лет.

Ранее Федеральная служба судебных приставов предлагала законодательно установить минимальный размер алиментов и отменить плату на содержание ребенка в виде доли от заработной платы.

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