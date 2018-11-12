Ритейлер Alibaba установил новый мировой рекорд продаж за один день

Ритейлер Alibaba Group 11 ноября установил новый мировой рекорд продаж: за один день компания реализовала товаров на сумму 30,8 млрд долларов. В предыдущем году объем продаж был на 27% ниже.

Основными покупателями товаров у Alibaba оказались граждане Японии, США, Кореи, Австралии, Германии, Великобритании, Франции, Испании, Новой Зеландии и Италии.

В числе самых продаваемых товаров стала продукция брендов Xiaomi, Apple и Dyson, пишет РБК.

Отмечается, что 11 ноября в Китае с 2009 года празднуется День холостяка. Четыре единицы (11.11) символизируют собой людей, не состоящих в браке. В этот день ежегодно компания Alibaba Group устраивает распродажи.

Традиция отмечать День холостяка зародилась среди китайских студентов в 1990-е годы: с того времени люди сами покупали себе подарки в этот праздник.

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Места: Китай
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