Для ритейла установили ограничения на возврат непроданных товаров

Депутаты Госдумы приняли закон о запрете возврата нереализованной продукции со сроком годности до 30 дней. Для заключения договоров на новых условиях для ритейла установлен переходный период – 180 дней со дня вступления в законную силу.

Согласно документу, участники рынка также не имеют права навязывать условия о возврате поставщику товаров. Сейчас торговые сети могут заключать договоры с возможностью возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам.

Один из авторов закона, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что после принятия закона производители будут защищены гарантией того, что договоры купли-продажи с торговыми сетями станут неукоснительно соблюдаться. Контроль за соблюдением закона возложен на Федеральную антимонопольную службу.

По словам Яровой, работа над законопроектом объединила все фракции. Депутаты считают, что его принятие будет способствовать улучшению качества продукции, расширению ассортимента товаров, говорится на официальном сайте Государственной Думы.

Ранее ритейлеры указывали, что принятие законопроекта приведет к дефициту отдельных продуктов. По их словам, с целью исключить возможность возврата сети станут закупать меньшие объемы продукции.