Рисунки со школьной выставки в Екатеринбурге попали под статью

Рисунки со школьной выставки в Екатеринбурге попали под статью

Полиция в Екатеринбурге начала проверку после выставки школьных рисунков на тему толерантности. Правоохранители заинтересовались работами с изображениями радуги и однополых пар.

Выставка вызвала неоднозначную реакцию среди родителей школьников. Некоторые из них написали заявление в полицию в связи с возможными нарушениями статьи 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Руководитель управления общественных связей ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полиции выезжали в школу, чтобы проверить, действительно ли выставка приурочена ко Дню толерантности. Правоохранители изъяли 17 рисунков, их направили на экспертизу, уточняет «Российская газета».

В департаменте образования города заявили, что конкурс плакатов под названием «Толерантный мир» проходит с 12 по 17 ноября. Среди риснуков не было тех, которые пропагандировали нетрадиционные ценности, пояснили там.

С педагогами школы уже провели разъяснительную работу. Для общения с учителями, родителями и детьми подключили психологов.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: скандалы
Следующая новость «Мандариновый» гид для россиян разработают в Роскачестве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО