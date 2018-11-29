Рисунки со школьной выставки в Екатеринбурге попали под статью

Полиция в Екатеринбурге начала проверку после выставки школьных рисунков на тему толерантности. Правоохранители заинтересовались работами с изображениями радуги и однополых пар.

Выставка вызвала неоднозначную реакцию среди родителей школьников. Некоторые из них написали заявление в полицию в связи с возможными нарушениями статьи 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Руководитель управления общественных связей ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полиции выезжали в школу, чтобы проверить, действительно ли выставка приурочена ко Дню толерантности. Правоохранители изъяли 17 рисунков, их направили на экспертизу, уточняет «Российская газета».

В департаменте образования города заявили, что конкурс плакатов под названием «Толерантный мир» проходит с 12 по 17 ноября. Среди риснуков не было тех, которые пропагандировали нетрадиционные ценности, пояснили там.

С педагогами школы уже провели разъяснительную работу. Для общения с учителями, родителями и детьми подключили психологов.