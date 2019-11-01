Рига демонтировала памятник советским героям

В столице Латвии был демонтирован памятник советским героям-подводникам Балтики. Он располагался в 50 метрах от нынешнего Штаба морских сил страны.

На месте монумента остались только вдавленный участок земли и следы колес большой техники, на которой его, видимо, вывезли. Как оказалось, памятник под покровом ночи. Жители района заметили пропажу утром, пишет «Спутник».

Этот памятник героям-подводникам Балтики не был запущен. О нем заботились общественники из местного объединения моряков.

Ранее власти в Риге приняли решение о блокировке сайте Baltnews.lv, принадлежащего МИА «Россия сегодня». По мнению МИД страны, сайт угрожает территориальной целостности Украины, подрывает ее независимость и суверенитет.