В результате взрыва в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР

Из-за взрыва на съезде компартии в Донецке пострадали три человека, в том числе кандидат на пост главы ДНР.

Инцидент произошел в Куйбышевском районе, рассказал член компартии ДНР Геннадий Фоменко. «На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело», - сообщил он.

В момент взрыва в здании находились 50 человек. В числе пострадавших – кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов – первый министр обороны республики, передает РИА Новости. Также пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги.

Хакимзянов уже подал документы в ЦИК республики для участия в выборах главы ДНР. Они пройдут 11 ноября.