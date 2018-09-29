В результате взрыва в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР
Из-за взрыва на съезде компартии в Донецке пострадали три человека, в том числе кандидат на пост главы ДНР.
Инцидент произошел в Куйбышевском районе, рассказал член компартии ДНР Геннадий Фоменко. «На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело», - сообщил он.
В момент взрыва в здании находились 50 человек. В числе пострадавших – кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов – первый министр обороны республики, передает РИА Новости. Также пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги.
Хакимзянов уже подал документы в ЦИК республики для участия в выборах главы ДНР. Они пройдут 11 ноября.
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