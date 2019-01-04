В результате удара коалиции в Сирии погибли двое россиян

В результате авиаудара международной коалиции во главе с США по территории, подконтрольной боевикам Исламского государства (запрещённой в РФ террористической организации), погибли женщина и ребенок с российским гражданством. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой..

Хеда Саратова, входящая также в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта, сообщила, что в результате попадания ракеты в дом в районе Дейр-эз-Зор погибли 35-летняя Хава Ахъядова из Чечни и четырехлетний мальчик Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана. «Мать ребенка получила тяжелое ранение в область таза и не может передвигаться, второй сын, Умар, выжил и находится с ней», — рассказала Саратова.

«Эти женщины, по сути, оказались заложницами террористов, они их не выпустили, теперь они находятся в окружении, гибнут под бомбами и молят родных о помощи, мы ежедневно получаем от них аудиосообщения соответствующего содержания», - сообщила Саратова.

«Я призываю всех, кто в состоянии повлиять на эту ситуацию, — остановите гибель невинных детей в Шаафе, Кишме и Сусе, организуйте для них гуманитарный коридор, в эти праздничные дни сотни матерей хоронят своих детей под руинами», — говорит Саратова.

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Места: Сирия
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