В результате теракта на военном параде в Иране погибли 29 человек
В результате теракта во время военного парада в Иране погибли 29 человек, еще 60 получили ранения.
Губернатор провинции Хузестан Али Хусейн Хусейнзаде заявил, что число погибших может вырасти, так как некоторые пострадавшие пребывают в критическом состоянии.
В субботу четверо террористов открыли стрельбу во время военного парада в память о погибших в войне с Ираком в 1980-е годы. Боевики целились по зрителям и участникам парада, а также пытались подойти к трибунам с высокопоставленными офицерами и руководителями провинции.
Полиции удалось ликвидировать двоих террористов, еще двое были арестованы, сообщает РБК.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ).
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