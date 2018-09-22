В результате теракта на военном параде в Иране погибли 29 человек

В результате теракта во время военного парада в Иране погибли 29 человек, еще 60 получили ранения.

Губернатор провинции Хузестан Али Хусейн Хусейнзаде заявил, что число погибших может вырасти, так как некоторые пострадавшие пребывают в критическом состоянии.

В субботу четверо террористов открыли стрельбу во время военного парада в память о погибших в войне с Ираком в 1980-е годы. Боевики целились по зрителям и участникам парада, а также пытались подойти к трибунам с высокопоставленными офицерами и руководителями провинции.

Полиции удалось ликвидировать двоих террористов, еще двое были арестованы, сообщает РБК.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ).