В результате обрушения перекрытий в Санкт-Петербургском университете никто не пострадал

Вечером 16 февраля в здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) произошло обрушение перекрытий. По информации МЧС, обрушились плиты с 5 по 2 этажи, общая площадь обрушения составила 150 квадратных метров.

На место инцидента прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Из учебного корпуса, где произошло обрушение, эвакуировали 86 человек. В тот момент в здании проходили занятия.

«На момент происшествия в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 86 человек. Предварительно, погибших и пострадавших нет», - сказал агентству ТАСС представитель МЧС. По его словам, сейчас ведется разбор завалов и поэтажное обследование здания.

Предварительной причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.