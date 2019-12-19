Резко увеличилось количество сторонников безналичного расчета

Доля жителей России, которые оплачивают товары и услуги наличным, а не безналичным способом, снизилась до 6% в 2018 году с 65% в 2010 году, говорится в исследовании Центробанка РФ.

В прошлом году впервые доля тех, кто оплачивает товары и услуги в основном наличными, оказалась меньше половины — 37% против 59% в 2017 году. В 2012 году этот показатель равнялся 89%.

Однако 70% россиян отметили, что пока не могут обойтись совсем без наличных, так как это привычнее и помогает контролировать собственные расходы.

Среди причин выбора безналичной оплаты: возможность не носить с собой большое количество банкнот и монет, безналичная оплата быстрее, есть возможность участия в бонусных программах, доступен дистанционный способ оплаты, получение дохода на банковскую карту, сообщают «Известия».

Тем временем, мошенники нашли новый способ похитить деньги у держателей банковских карт.

Злоумышленники используют распространенный вариант социальной инженерии, модифицируя методы автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.

Преступники действуют, в том числе, в очереди к банкомату - клиент который обслуживается перед вами, якобы забывает свою карту в устройстве.

После этого «забывчивый» владелец подходит за пропажей, и, проверяя баланс, сообщает, что со счета сняты деньги. Тут же находится и свидетель, который подтверждает версию «жертвы», сообщают «Известия».

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