Резиденцию депутатов в Москве переделают в «амфитеатр» с кафе

В 2019 году здание Госдумы ждет глобальный ремонт. Будут реконструированы зал заседаний, столовая, ресторан, два кафе, крыша и магазин-кулинария.

Работы выполнит компания «Моспроспект-2». Обновление нижней палаты парламента будет стоить около 2 млрд рублей, в том числе около 150 млн рублей потратят на проектные работы. Глава компании пообещал, что Госдума после ремонта будет выглядеть как «амфитеатр».

Депутат Оксана Бондарь призналась, что ремонт Госдумы – не прихоть, а необходимость. «Госдума — здание, которое должно функционировать на 100%», - сказала она «360».

Депутаты единогласно заявили об обязательном ремонте в зале заседаний. Они пожаловались, что в помещении душно и плохо работают кондиционеры. «Это не прихоти депутатские, мы хотим работать, но голова болит, так как вентиляция не справляется», - сказал депутат Виталий Милонов.

Другой парламентарий – Василий Власов – и вовсе предложил перенести Госдуму из центра на окраину, а не ремонтировать старое здание. По его мнению, при продаже зданий на Охотном ряду, Моховой улице и в Георгиевском переулке можно выручить деньги на строительство новых помещений для парламентариев.

Ранее Госдума наделила президента России новыми полномочиями. Он получил право выбирать категории иностранцев, которые смогут получать гражданство России по упрощенной схеме.