Ревнивая подмосковная школьница устроила самосуд над соперницей

Школьницы избили свою 15-летнюю одноклассницу и сняли весь процесс на видео.

Инцидент произошел сельском поселении Реммаш Сергиево-Посадского района Подмосковья.

Малолетние садистки заставили свою жертву встать на колени и извиниться, а после несколько раз ударили в лицо руками и ногами и таскали за волосы, не давая подняться.

«Сначала меня облили водой, в которой было шампанское и харча всех собравшихся. После этого еще плеснули пиво в лицо, а уже потом налетели и начали избивать», – рассказывает потерпевшая.

Мама потерпевшей отвела девочку в травмпункт для снятия побоев, а также заставила написать заявление в полицию.

По некоторой информации, конфликт произошел на почве ревности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».