Три ресторана в Москве заражали клиентов гепатитом А

Роспотребнадзор принял решение о закрытии трех ресторанов сети Starlite diner в Москве после восьми случаев заражения вирусным гепатитом А. Проверка заведений выявила многочисленные нарушения.

По данным ведомства, около 80% персонала не были привиты от гепатита А и дизентерии. В ресторане нарушались нормы хранения продуктов, на производстве не установлены бактерицидные лампы. Готовые блюда подавались в зал через то же окно, куда поступала грязная посуда. В проверенных заведениях вход посетителей и прием продуктов осуществлялся через одну дверь.

В Роспотребнадзоре заявили, что нарушения представляют угрозу здоровью посетителей. После проверки помещения, где находились рестораны, опечатали. Материалы по итогам эпидемиологического расследования передали в суд.

Специалисты ведомства взяли также пробы воды, продуктов питания, смывы с приборов, рук и одежды персонала, отмечает ТАСС. Результаты лабораторных исследований будут известны позже.

Предыдущая проверка ресторанов проходила в 2012 году. Из-за смены юридических лиц и надзорных каникул плановые проверки больше не проводились.

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Места: Москва
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