Республику Дагестан залило мощными ливнями
Из-за большого количества осадков в Дагестане сложилась неблагоприятная ситуация для жителей двух районов.
От ливней пострадали Рутульский и Ахтынский районы.
Стихия обрушилась на Дагестан 11 августа. Из-за сильных порывов ветра были сломаны деревья, ливень размыл дороги. Из берегов вышли реки, произошли обрывы электроснабжения.
Всего ликвидацией последствий непогоды занимаются 107 человек, в их числе 25 сотрудников местного отделения МЧС.
Представители регионального МЧС отметили, что у населения нет проблем с приобретением продуктов и медикаментов, передает «360».
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