Рэперы и депутаты не нашли общего языка на встрече в Думе

Рэперы и депутаты не нашли общего языка на встрече в Думе

В Госдуме 6 декабря состоялась встреча депутатов и рэперов России. Представители хип-хоп движения встретились с чиновниками, чтобы обсудить ситуацию с отменой концертов в разных регионах страны.

На встречу пришли рэперы Птаха, Pra (Killa'Gramm) и Рома Жиган, блогер Дмитрий Ларин, а также представители МВД, Генпрокуратуры и Росгвардии.

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) пояснил, что музыкантов нельзя обвинять в неправильном воспитании чужих детей. По его мнению, влиять на ребенка должны в первую очередь родители.

«Мы сейчас видим разложение молодежи. Это не наша вина. Почему вы нас обвиняете в том, что вы сами не смогли сделать?» - спросил он у присутствующих.

Музыкант выразил недовольство тем, что власти регионов отменяют концерты рэперов. Полиция «находит в песнях того, чего нет», отметил он.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что музыкантам следует «соблюдать закон», пишет РИА Новости.

За последние несколько недель в России отменили несколько концертов рэперов. В частности, были запрещены выступления Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и «Френдзона».

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