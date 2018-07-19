Рэпер Гуф ответит за рекламу онлайн-казино

Молодежный парламент при Госдуме требует наказать популярного рэп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, за участие в рекламе онлайн-казино, рассказала председатель палаты Мария Воропаева.

«К нам поступило обращение от пользователей, которые пожаловались на рекламу одного онлайн-казино, где снялся рэпер Гуф.

При этом деятельность онлайн-казино у нас в стране находится под запретом», - пояснила автор инициативы.

Она также отметила, что закон о рекламе не допускает продвижения услуг, оказание которых запрещено на территории страны.

«Из текста, который произносит исполнитель, создаётся впечатление, что участие в основанных на риске играх, является способом заработка», - сказала Воропаева в беседе с «Парламентской газетой», отметив, что это нарушает пункт 2 статьи 27 закона «О рекламе».

В связи с этим Молодежный парламент при Госдуме обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой принять меры по устранению выявленных нарушений, а также рассмотреть возможность о привлечении Гуфа к административной ответственности.