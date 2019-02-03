Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер после концерта
Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимами Децл и Le Truk, умер в ночь на воскресенье.
Предварительная причина - остановка сердца.
Кирилл Толмацкий прибыл в Ижевск выступать на частном мероприятии предпринимателя в один из клубов. Ночью после концерта, около двенадцати часов, ему стало плохо, после чего он скончался.
Смерть певца уже подтвердили его концертный директор и отец, передает Interfax.
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