Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер после концерта

Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимами Децл и Le Truk, умер в ночь на воскресенье.

Предварительная причина - остановка сердца.

Кирилл Толмацкий прибыл в Ижевск выступать на частном мероприятии предпринимателя в один из клубов. Ночью после концерта, около двенадцати часов, ему стало плохо, после чего он скончался.

Смерть певца уже подтвердили его концертный директор и отец, передает Interfax.