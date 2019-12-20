Ремонт «Кузнецова» стоит меньше 95 млрд рублей

Прозвучавшая ранее стоимость ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» после пожара в 95 млрд рублей не соответствует действительности, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, пожар «не окажет существенного влияния на бюджет и сроки ремонта крейсера», так как оборудование, которое находится в отсеке, где произошло возгорание, в ходе проводимого капитального ремонта было уже демонтировано.

В будущем оно будет заменено на новое, которое поступило на завод, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» составил 95 миллионов рублей. Это практически равняется сегодняшней стоимости этого корабля.

«При этом речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

Сегодня такой корабль с учетом срока службы, износа и без вооружения стоит около 110 млн рублей — практически столько же, во сколько оценивается ущерб.

«Оглашенная сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ», — отметил источник издания.

Будут ли его восстанавливать, пока неизвестно.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» вспыхнул 12 декабря. В результате ЧП погибли два человека, еще 14 человек получили различные травмы.

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