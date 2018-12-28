Названы самые востребованные профессии в 2019 году

Названы самые востребованные профессии в 2019 году

Рекрутинговое агентство SuperJob изучило спрос на специалистов в области информационных технологий и составило рейтинг наиболее востребованных профессий в 2019 году.

В связи с развитием мобильных приложений в следующем году особенно популярной станет профессия разработчиков сервисов для iOS и Android. Сейчас конкуренция на рынке этих специалистов небольшая – менее 2 человек на место. При этом их средняя зарплата в Москве составляет 130-140 тыс. рублей.

Продолжит расти спрос на дизайнеров интерфейсов разных платформ и сайтов. Здесь конкурс составляет 2,5 человека на место. Средняя зарплата UI/UX-дизайнеров – 110-120 тыс. рублей. Топовые специалисты получают до 250 тыс. в месяц.

Замыкают тройку специалисты по тестированию программных продуктов. Здесь востребованы как молодые кадры, так и опытные тестировщики, пишет «Российская газета». Зарплата этих специалистов составляет 80-90 тыс. рублей. На одну вакансию претендуют в среднем по 2,5 человека.

Ранее аналитики того же рекрутингового агентства выяснили, что около трети россиян станут работать после достижения пенсионного возраста. Лишь 16% россиян намерены жить на пенсию.

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