Рекордная путина вызвала падение цен на красную икру в России

Рост объемов вылова лосося на Дальнем Востоке привел к снижению цен на красную икру в регионах ДФО. Участники рынка не исключают традиционного повышения стоимости деликатеса к Новому году.

В этом году рыбаки выловили 668,3 тысячи тонн тихоокеанских лососей, что в два раза превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Во время лососевой путины – с 1 июня по 16 октября – уловы достигли 500 тысяч тонн, из них 400 тысяч тонн – это горбуша.

В этом году рыбопромышленники отмечают снижение стоимости икры: если в июне деликатес продавался по цене 2800 рублей за килограмм, сейчас цена составляет 1800 рублей. По оценкам предпринимателей, увеличение стоимости икры к Новому году будет несущественным – порядка 10-15%. Такие прогнозы делают на Камчатке и на Сахалине.

В Приморье цены на икру в розничных магазинах пока ниже уровня прошлого года. Однако представители бизнеса прогнозируют повышение к праздникам.

«Мы зависим от цен поставщиков. Исходя из опыта прошлых лет, можно сказать, что икра у них каждый год дорожает весной и перед Новым годом», - рассказал представитель местной сети магазинов «Рыбный островок».

В 2017 году оптовые цены на лососевую икру выросли в среднем на 40-50% по сравнению с 2016 годом, напоминает Агентство экономической информации «Прайм». Эксперты объясняли повышение стоимости деликатеса низким уловом и возросшим спросом на икру в Японии и странах Восточно-Азиатского региона, что привело к снижению объемов на внутреннем рынке.

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