Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище
Художественный руководитель московского театра «Ленком» Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище 1 октября.
Прощание с Захаровым пройдет в «Ленкоме»1 октября с 10:00 до 14:00.
Об этом «Интерфаксу», рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.
За 45 лет работы он поставил более 40 спектаклей. Также он был режиссером работ «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».
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