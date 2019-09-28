Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: Петрозаводск говорит

Художественный руководитель московского театра «Ленком» Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище 1 октября.

Прощание с Захаровым пройдет в «Ленкоме»1 октября с 10:00 до 14:00.

Об этом «Интерфаксу», рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

За 45 лет работы он поставил более 40 спектаклей. Также он был режиссером работ «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».

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Места: Россия
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