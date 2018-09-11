Режиссер Никита Михалков попал в больницу в Москве на костылях
Советский и российский актер и режиссер Никита Михалков госпитализирован в Москве, где в одной из больниц был прооперирован и проходит восстановительное лечение.
Актер и режиссер Александр Адабашьян подтвердил информацию, и добавил, что угрозы для жизни Никиты Михалкова нет, а произошедшее — «малоприятная спортивная травма».
Ранее Михалков прилетел в Челябинск на турнир по профессиональному боксу, проходивший в ледовой арене «Трактор». Там знаменитый режиссер уже передвигался на костылях, сообщает «URA».
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