Режиссер Никита Михалков попал в больницу в Москве на костылях

Советский и российский актер и режиссер Никита Михалков госпитализирован в Москве, где в одной из больниц был прооперирован и проходит восстановительное лечение.

Актер и режиссер Александр Адабашьян подтвердил информацию, и добавил, что угрозы для жизни Никиты Михалкова нет, а произошедшее — «малоприятная спортивная травма».

Ранее Михалков прилетел в Челябинск на турнир по профессиональному боксу, проходивший в ледовой арене «Трактор». Там знаменитый режиссер уже передвигался на костылях, сообщает «URA».