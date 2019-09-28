Режиссер Леонид Хейфец напал на медиков

Театральный режиссёр и педагог, профессор Российского института театрального искусства Леонид Хейфец напал на врачей скорой помощи с ножом.

По информации телеграм-канала «112», народному артисту стало плохо, ему вызвали скорую.

Когда врачи прибыли на место, Хейфец выбежал на улицу и напал на медиков с ножом.

Его супруга пыталась остановить нападавшего, однако у нее не вышло.

Сейчас фельдшер госпитализирована в больницу. У неё колотая рана правого бедра.

Предположительной причиной случившегося СМИ называют острый психоз режиссера.

85-летний народный артист России Леонид Хейфец работал в государственном академическом Малом театре, делал постановки для «Современника» и «МХАТ». С 1999 года по настоящее время работает в театре им. Владимира Маяковского.