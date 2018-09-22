Режим ЧС в крымском Армянске отменят 23 сентября

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Армянске из-за превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ воздухе, будет отменен 23 сентября. Об этом сообщил глава администрации города Василий Телиженко.

Накануне оперативный штаб по ситуации в Армянске обратился к властям с рекомендацией снять режим ЧС, так как с 16 сентября не зарегистрировано превышения концентрации отравляющих веществ и все работы по ликвидации последствий выброса химикатов в атмосферу проведены в полном объеме, пишет «Интерфакс».

В конце августа жители города на севере Крыма стали жаловаться на желтый налет на поверхностях и плохой запах. Горожане сообщали о першении в горле и сыпи на коже. Позже была полностью остановлена работа титанового завода в городе, который осуществлял вредные выбросы в атмосферу.