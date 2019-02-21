Реестр граждан с игровой зависимостью составят в России

Реестр граждан с игровой зависимостью составят в России

Букмекерским конторам и тотализаторам придется составлять реестр граждан с игровой зависимостью. Об этом говорится в законопроекте Минфина.

Россияне, ощущающие непреодолимую тягу к игре, могут сами написать заявление о включении в список. Также туда попадут недееспособные граждане, которых в реестр внесли опекуны.

Азартным игрокам, добровольно включившим себя в реестр, разрешено ограничить ставки, указав их максимальный размер. Выйти из списка игроманов можно лишь через год после попадания в него, пишут «Известия».

Участники игрового рынка поддерживают законопроект, но говорят, что доля граждан с игровой зависимостью среди любителей азартных игр составляет лишь 1-2%. Психологи считают, что предложенный механизм поможет лишь на начальных стадиях зависимости.

Сейчас казино официально могут работать в специальных игорных зонах. В России их пять: Краснодарский край, Приморье, Калининградская область, Сочи, Алтайский край. По данным налоговой службы, на конец 2018 года были зарегистрированы 30 организаций.

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