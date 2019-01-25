Реальные доходы населения РФ снизились пятый год подряд

Реальные доходы россиян в 2018 году, вопреки прогнозам правительства, сократились на 0,2%. Такие данные приводит Росстат.

Падение доходов произошло с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере пяти тысяч рублей, которую пожилые люди получили в 2017 году. Если не брать ее во внимание, то реальные доходы выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим годом, указывает Росстат.

Формально доходы граждан падают пятый год подряд. В 2017 году они уменьшились на 1,2%, в 2016 – на 5,8%, в 2015 году – на 3,2%, в 2014 году – на 0,7%. Последний раз доходы увеличивались в 2013 году – их рост составил 4%, пишет «Интерфакс».

Подсчеты Росстата стали неожиданностью для правительства. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году доходы должны были вырасти на 3,4-3,9%. В декабре премьер-министр Дмитрий Медведев скорректировал прогноз и пообещал рост в пределах 1,6%.