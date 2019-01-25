Читай-город






Реальные доходы населения РФ снизились пятый год подряд

Реальные доходы населения РФ снизились пятый год подряд

Реальные доходы россиян в 2018 году, вопреки прогнозам правительства, сократились на 0,2%. Такие данные приводит Росстат.

Падение доходов произошло с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере пяти тысяч рублей, которую пожилые люди получили в 2017 году. Если не брать ее во внимание, то реальные доходы выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим годом, указывает Росстат.

Формально доходы граждан падают пятый год подряд. В 2017 году они уменьшились на 1,2%, в 2016 – на 5,8%, в 2015 году – на 3,2%, в 2014 году – на 0,7%. Последний раз доходы увеличивались в 2013 году – их рост составил 4%, пишет «Интерфакс».

Подсчеты Росстата стали неожиданностью для правительства. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году доходы должны были вырасти на 3,4-3,9%. В декабре премьер-министр Дмитрий Медведев скорректировал прогноз и пообещал рост в пределах 1,6%.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Члена ЦИК лишили ученой степени за плагиат в диссертации

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО