Реагенты на дорогах могут заменить мазью от грибка

Химик-любитель из Москвы направил мэру Сергею Собянину письмо с целью решить проблему вредных реагентов для посыпки улиц.

По его словам, вредоносную соль для борьбы со льдом на улицах можно заменить на более дешевый и эффективный медицинский крем.

Он добавил, что если правительство Москвы прислушается к его обращению, на улицах города станет гораздо безопаснее не только для людей, но и для домашних животных.

Москвич убежден, что медицинское средство «Ногтивит» обходится гораздо дешевле в производстве и поможет куда эффективнее всех реагентов.

При этом, по его мнению, обрабатывать дороги можно всего раз в неделю, поскольку из-за своей структуры крем дольше сохраняется на асфальте.

Отметим, что в состав «Ногтивина» входит мочевина, стеариновая кислота, пропиленгликоль, триэтаноламин, масло чайного дерева и дистиллированная вода.

Также стало известно, что зоозащитники уже начали сбор подписей в поддержку социальной инициативы.

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