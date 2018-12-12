Реагенты на дорогах могут заменить мазью от грибка
Химик-любитель из Москвы направил мэру Сергею Собянину письмо с целью решить проблему вредных реагентов для посыпки улиц.
По его словам, вредоносную соль для борьбы со льдом на улицах можно заменить на более дешевый и эффективный медицинский крем.
Он добавил, что если правительство Москвы прислушается к его обращению, на улицах города станет гораздо безопаснее не только для людей, но и для домашних животных.
Москвич убежден, что медицинское средство «Ногтивит» обходится гораздо дешевле в производстве и поможет куда эффективнее всех реагентов.
При этом, по его мнению, обрабатывать дороги можно всего раз в неделю, поскольку из-за своей структуры крем дольше сохраняется на асфальте.
Отметим, что в состав «Ногтивина» входит мочевина, стеариновая кислота, пропиленгликоль, триэтаноламин, масло чайного дерева и дистиллированная вода.
Также стало известно, что зоозащитники уже начали сбор подписей в поддержку социальной инициативы.
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