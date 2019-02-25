Суд решил спор об экстремизме на картине Васи Ложкина

Суд Новосибирска не нашел экстремизма в сатирической картине Васи Ложника (Алексея Куделина) «Великая прекрасная Россия». На запрете полотна настаивала прокуратура.

Новая экспертиза показала, что картина хотя и содержит «обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам», но не возбуждает ненависть к какой-либо расе, национальности.

В 2016 году картина была признана экстремистской, но позже областной суд отменил решение и направил картину на повторную экспертизу, передает РИА Новости. Прокуратура считала, что произведение Ложкина демонстрирует превосходство представителей русской национальности в мире, а в противопоставлении «Великой прекрасной России» прозвищам народов других стран увидела признаки экстремизма.

Художник Вася Ложкин известен сатирическими картинами, в которых высмеиваются современные явления.