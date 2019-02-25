Разрешения не давал: известна реакция Путина на арест Калви

Президент России Владимир Путин назвал уголовное дело против основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви оправданным. Свое мнение он высказал во время закрытой встречи.

Президент заявил, что не давал разрешения на арест Калви, при этом он призвал не игнорировать подозрение в хищении 2,5 млрд рублей, пишут «Ведомости».

Официально Путин не комментировал арест американского инвестора. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что задержание предпринимателя его уровня могло произойти в любой стране.

25 февраля Baring Vostok опубликовал на сайте письмо, в котором просит президента взять под личный контроль уголовное дело о мошенничестве в отношении Калви и других арестованных.

Напомним, Калви и несколько топ-менеджеров компании были арестованы до 13 апреля. Следствие обвиняет их в крупном хищении из банка «Восточный экспресс».