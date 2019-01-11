В запретной зоне РФ разрешат сбивать пассажирские самолеты

В России разрешат сбивать самолеты с пассажирами на борту в случае, если воздушное судно нарушило воздушную границу страны. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны.

Стрелять на поражение разрешат, если возникнет опасность, что крушение лайнера приведет к гибели людей, экологической катастрофе или уничтожению стратегических объектов. Это позволит избежать терактов, связанных с угонами самолетов. Документ касается прежде всего лайнеров, залетевших в бесполетные зоны.

Согласно действующему с 1994 года постановлению о порядке применения оружия в воздушном пространстве, запрещено сбивать самолеты, если на борту находятся пассажиры. Вместе с ним по закону «О противодействии терроризму» разрешается сбивать самолеты в воздушном пространстве России, если они не соблюдают правила пользования и не подчиняются правилам о посадке. Новый документ призван устранить данное противоречие.

Подготовленные меры аналогичны существующим в США правилам, указывают в оборонном ведомстве. Сейчас документ находится на стадии межправительственных согласований, уточняют «Известия».

В 1983 году самолет из Нью-Йорка, летевший в Сеул, отклонился от курса и попал в воздушное пространство СССР, пролетев над военными объектами. Лайнер сбили советские истребители. В результате погибли 269 человек.