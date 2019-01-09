НДС разогрел цены на смартфоны Apple и Samsung

НДС разогрел цены на смартфоны Apple и Samsung

С января смартфоны Apple и Samsung выросли в цене. Производители объясняют повышение увеличением НДС.

С начала 2019 года гаджеты Apple в российском официальном интернет-магазине подорожали на 1,7%. Например, модель iPhone Xr на старте продаж в октябре стоила 64 990 руб., а сейчас — от 66 092 руб.

Цены выросли не только у Apple. Samsung также поднял стоимость некоторых моделей смартфонов. Так, Galaxy Note 9, вышедший в августе по цене 69 990 руб., увеличился в цене сразу на 2% и теперь стоит от 71 490 руб.

Представитель компании сообщил, что на бытовую технику и телевизоры при этом цены не изменились. Стоимость услуг в официальных сервисных центрах также осталась на прежнем уровне.

Отдельные операторы связи и торговые сети сообщили «Коммерсанту», что несмотря на подорожание отдельных моделей, цены на другие были снижены. Подорожание техники Apple и флагманских моделей смартфонов Samsung объясняют попыткой брендов минимизировать потери от роста НДС. Эксперты полагают, что флагманские модели покупает более платежеспособная аудитория. Это позволяет обеспечить стабилизацию цен на модели более низкого ценового сегмента.

С января НДС в России вырос с 18% до 20%.

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