США разместят в Сирии систему противоракетной обороны

Бывший глава военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файез Аль-Эсмер заявил, что Пентагон собирается разместить на север Сирии системы противоракетной обороны.

В настоящий момент США уже развернули 13 разведывательных систем и три модифицированных радиолокационных системы в районах Таль Байдар, Кобани и Сарри, передает «НСН» со ссылкой на RT.