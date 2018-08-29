США разместят в Сирии систему противоракетной обороны
Бывший глава военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файез Аль-Эсмер заявил, что Пентагон собирается разместить на север Сирии системы противоракетной обороны.
В настоящий момент США уже развернули 13 разведывательных систем и три модифицированных радиолокационных системы в районах Таль Байдар, Кобани и Сарри, передает «НСН» со ссылкой на RT.
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