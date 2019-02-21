ФСБ разгадала схему Арашукова по хищению газа на Кавказе

Рауль Арашуков вместе с сообщниками организовал поставку газа фиктивным абонентам и отражал его в отчетности как потерянный. К такому выводу пришла Служба экономической безопасности ФСБ.

По ее данным, Арашуков и другие члены возможного преступного сообщества открывали в базах «Газпром межрегионгаз» фиктивные лицевые счета – они либо были привязаны к плательщику с несуществующим адресом, либо обезличены и не привязаны к конкретному лицу.

Отдельные счета касались зданий, стоящих на перекрестках и имеющих два адреса – тогда в базу вносился вторичный адрес, не отраженный в документах. В таких случаях газ считался «потерянным», его и забирали участники преступной группы.

«Газпрому» передавался отчет о потерях и указывалось на невозможность взыскать долг по газу с абонентов. «Потери» голубого топлива таким образом стоили 27,5 млрд рублей. Неоплаченный газ продавался юридическим и физическим лицам или поставлялся на объекты, принадлежащие членам преступной группы, пишет РБК.

На 1 декабря 2018 года Дагестан занимал второе место в России по долгам за газ – более 9 млрд рублей. На первом месте была Чечня с долгами в размере 13,3 млрд рублей.

Рауля Арашукова задержали 30 января. По данным Следственного комитета, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» и его сообщники похитили природный газ на сумму более 31 млрд рублей.