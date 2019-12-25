Разбившийся Су-57 хотели передать ВКС в ближайшие дни

Разбившийся в Хабаровском крае российский истребитель пятого поколения Су-57 должен был перейти в Воздушно-космические силы РФ в декабре.

В конце ноября заместитель министра обороны Алексей Криворучко говорил, что первый серийный истребитель пятого поколения передадут ведомству до конца 2019 года. Речь шла именно о разбившемся самолете.

До конца 2027 года, согласно контрактам, ВКС должны получить 76 Су-57, которыми будут оснащены три авиационных полка, сообщают «Известия».

Тем временем, для расследования причин аварии Су-57 в Хабаровском крае создают специальную комиссию. Сейчас эксперты назвали несколько причин, по которым могло произойти ЧП.

Основными версиями крушения истребителя являются человеческий фактор и техническая неисправность. Погодные условия во вторник, 24 декабря были благоприятные для проведения полета, поэтому причиной аварии непогода стать не могла. Специалисты начали поиски черных ящиков, пишет «РИА Новости».

Машина была не военная и принадлежит заводу-изготовителю. Цена серийного Су-57 для России превышает 2 млрд рублей.

Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае. Самолет рухнул в тайге. Пострадавших нет. Инцидент произошел далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться.

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