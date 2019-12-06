Раймонд Паулс упрекнул русскую публику в «навязчивости»
Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику в России и Латвии. По его словам, россияне более «навязчивые».
В интервью изданию Apollo Паулс отметил, что в Латвии публика более сердечно общается с артистами и не такая навязчивая после концерта, как российская.
Паулс также напомнил, что популярность ему принесло российское телевидение. Однако, как пишет «ПолитЭксперт», известность его тяготит. В то же время она помогала ему в годы дефицита.
«Это часто определяет, придут ли к тебе слушатели или не придут», – сказал композитор.
Ранее в Латвии выбрали президентом судью Европейского суда по правам человека Эгила Левитса. Он выступал за закрытие русских школ и введение санкций против РФ.
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