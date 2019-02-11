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Рауф Арашуков из-за мести упек экс-сенатора Совфеда в СИЗО

Рауф Арашуков из-за мести упек экс-сенатора Совфеда в СИЗО

Стало известно о мести арестованного по делу о двух убийствах сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова своему предшественнику в Совете Федерации Вячеславу Дереву. В результате экс-член Совфеда стал фигурантом уголовного дела и попал в СИЗО.

Вячеслав Дерев занимал пост сенатора с 2011 по 2016 годы. Он мог стать жертвой Рауфа Арашукова, арестованного по делу о двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Экс-сенатора подозревают в причастности к смерти в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Предполагаемый организатор убийств – Рустам Копсергенов – в 2017 году рассказывал, что заказчиком убийства Шебзухова является сенатор Арашуков, пишет Lenta.ru со ссылкой на источник в полиции.

Летом 2018 года Арашуков встретился со следствием в Карачаево-Черкесии и заявил, что Копсергенов оговорил его по указанию сенатора Вячеслава Дерева и получил 100 тыс. евро. Эту версию опровергла сестра погибшего Аслана Жукова. Она рассказала, что Дерев поддерживал ее семью, а Арашуков угрожал ему.

Источник из окружения Дерева сообщил, что Арашуков пытался договориться с политиком, чтобы об убийствах забыли. Но добиться этого ему не удалось.

В итоге Дерев стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он похитил из бюджета порядка 110 млн рублей. Дело в отношении него расследуется с 2012 года. В марте 2018 года Дерева арестовали и направили в СИЗО.

* Фотография из социальных сетей

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