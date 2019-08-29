Суд рассмотрит иск Алибасова на 100 млн в сентябре

Суд принял к рассмотрению иск музыкального продюсера Бари Алибасова к компании «Ашан Ритейл Россия» и к производителю средства «Крот» (ООО «АМС Медиа»). Указанная в исковом заявлении сумма — 100 миллионов рублей.

По данным «Русской планеты», рассмотрение дела назначено на 12 сентября.

Адвокат Алибасова настаивает, что производитель используют упаковку без специальных блокирующих пробок, которые могли бы защитить от случайного открытия продукта.

«Ашан», в свою очередь, отверг все претензии продюсера. В пресс-службе торговой сети напомнили, что пользователям продукции нужно всегда знакомиться со стандартными нормами безопасности.

«Данная продукция, как и иные товары бытовой химии, является безопасной при условии использования по назначению и при соблюдении мер предосторожности, указанных на маркировке продукции. На упаковке средства бытовой химии «Крот» указано, что это «средство для прочистки канализационных труб», — заявили в «Ашане» РБК.

Представитель производителя «Крота» на беседу сторон в Пресненский суд не явился.

Напомним, в июне Алибасов попал в реанимацию, выпив по ошибке «Крота». У него диагностировали ожоги пищеварительной системы.