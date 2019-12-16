Средства маткапитала будут перечислять за три дня

В России предложено сократить срок рассмотрения заявлений на использование маткапитала до 12 дней, а срок перечисления средств — до трех рабочих дней.

Инициатива поступила от Минтруда. Сегодня заявления рассматривают в течение месяца. На перевод средств выделяется еще десять дней. Речь идет о заявлениях об использовании маткапитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Если изменения вступят в силу, это позволит сократить сроки рассмотрения заявлений на использование маткапитала, сроки перечисления средств, а также повысить качество предоставления государственной услуги, пишет «Коммерсант».

Ранее законодательное собрание Забайкальского края предложило позволить тратить средства материнского капитала на обучение ребенка не только в государственных, но и в частных образовательных учреждениях.

Законопроект уже внесен в Госдуму и опубликован в ее базе данных.

В пояснительной записке к документу отмечается, что Пенсионный фонд РФ ссылается на нормы закона, регулирующие порядок предоставления маткапитала, в которых напрямую не указывается возможность перечисления средств на обучение ребенка у индивидуальных предпринимателей.

При этом согласно закону об образовании, ИП приравниваются к организациям, осуществляющим образовательную деятельность.

Ранее стало известно, что на выплату маткапитала в 2022 году может претендовать семья, в которой до конца 2021 года родится второй ребенок. При этом программа заканчивается в 2021 году.

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