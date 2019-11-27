На расследователя конфликтов в Украине напали в Москве

В Москве неизвестные напали на основателя проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева и облили его зеленкой. Расследовательская группа изучает военные конфликты в Украине и Сирии.

О происшествии молодой человек рассказал на своей странице в Facebook.

«Вступил в зеленое братство. Шел утром по дворам домой, постепенно со мной поравнялся какой-то чувак, дальше провал в памяти и следующее, что уже помню, — как захожу домой уже весь в зеленке и с гудящей головой. Короче, получил ударил в челюсть, а то, что на лбу у виска, — это скорее всего при падении ударился. Никаких ни окриков, ни разговоров, ни вопросов вроде как не было», — написал Левиев.

Он предполагает, что нападение было совершено из желания отомстить.

«Скорее всего это месть за то, что на днях в эфире у Вадима Коровина я показал записи камер наблюдения на моем доме, на которых видны лица чуваков, которые летом приходили напасть на меня. В этот раз напали между дворов, где камер поблизости нет», — пояснил Левиев.

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